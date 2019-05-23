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Новости

17:30

"В городе появился хозяин": блокадники просят Беглова выдвинуться в губернаторы Петербурга

фото ЗакС политика "В городе появился хозяин": блокадники просят Беглова выдвинуться в губернаторы Петербурга

Представители общества "Жители блокадного Ленинграда" уверены, что Александр Беглов должен сразиться за пост не временного, а постоянного градоначальника Северной столицы, передает "Петербургский дневник".

"Мы видим его по делам, по тому, как он провел эти семь месяцев в городе. Мы поняли, что это за губернатор. В городе появился хозяин, который действительно занимается городом и людьми. И не чурается ни черной работы, ни светлой. Мы давно уже решили, что, когда время будет подходить к выборам, мы будем обращаться - выдвинуть свою кандидатуру", - заявила изданию председатель общества блокадников Елена Тихомирова.

Ранее с просьбой поучаствовать в выборах к Беглову обратились несколько городских организаций.

Официальный старт выборам градоначальника дадут на следующем заседании ЗакСа - 31 мая.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года параллельно с муниципальными. Беглов до сих пор не заявлял о своем желании выдвигаться. Он уклонялся от вопросов о намерении участвовать в выборах, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:54    
набежали пригожинские...

18:54    
Хуже Беглова , смотрится только Бортко ...

18:45    
18:29. А что сделал плохого Беглов для Питера? Ничего!!! Город в хорошем состоянии: есть свет и тепло, содержится в чистоте, бесперебойно работает транспорт, магазины забиты товарами и продуктами и тд. итп. А потому от досады мерзкие прозападники только клевещут на Беглова и изрыгают желчь!

18:37   П.А.  
Я правильно понимаю, что придворные блокадники заявили, что за 7 лет губернаторства Полтавченко у города не было хозяина? Сказали бы они то же самое в годы правления Полтавченко?
Вообще удивительная порода этих "общественников": одной ногой в могиле, а всё рвутся первыми обслужить власть.

18:29    
17:56, Вы, наверное, живете в другом городе или адругой стране, ели неосведомлены о происходящем в Санкт-Петербурге до такой степени.

17:59    
Единственная хорошая сторона Беглова - бегает шустро.

17:56    
Реально Беглов за 7 месяцев зарекомендовал себя только с хорошей стороны, не оставляя своим будущим соперникам по выборам даже малейших шансов!

17:53    
Фиктивным блокадникам нужен фиктивный губернатор.

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