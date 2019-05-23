"В городе появился хозяин": блокадники просят Беглова выдвинуться в губернаторы Петербурга

Представители общества "Жители блокадного Ленинграда" уверены, что Александр Беглов должен сразиться за пост не временного, а постоянного градоначальника Северной столицы, передает "Петербургский дневник".

"Мы видим его по делам, по тому, как он провел эти семь месяцев в городе. Мы поняли, что это за губернатор. В городе появился хозяин, который действительно занимается городом и людьми. И не чурается ни черной работы, ни светлой. Мы давно уже решили, что, когда время будет подходить к выборам, мы будем обращаться - выдвинуть свою кандидатуру", - заявила изданию председатель общества блокадников Елена Тихомирова.

Ранее с просьбой поучаствовать в выборах к Беглову обратились несколько городских организаций.

Официальный старт выборам градоначальника дадут на следующем заседании ЗакСа - 31 мая.

Выборы губернатора Петербурга пройдут 8 сентября 2019 года параллельно с муниципальными. Беглов до сих пор не заявлял о своем желании выдвигаться. Он уклонялся от вопросов о намерении участвовать в выборах, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцем.

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