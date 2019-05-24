На папки для Беглова потратят больше полумиллиона рублей

Администрация губернатора Петербурга заказывает три тысячи золотистых папок с надписью "Губернатор Санкт-Петербурга".

На папке будет также изображен герб Петербурга. Общая сумма, которую выделил Смольный на это приобритение из городского бюджета, - 560 тысяч рублей.

Кроме того, Смольному требуются еще по 500 штук папок с гербом, но без надписей золотистого, бордового и синего цвета. Каждая партия оценивается в техзадании закупки в 100 тысяч рублей. Зеленых папок в заказе нет. В марте 2019 года врио губернатора Александр Беглов обещал собирать в зеленых папках жалобы горожан и передавать их ответственным чиновникам.

В апреле чиновники уже закупали папки с надписью "К заседанию правительства Санкт-Петербурга". 350 штук обошлись городскому бюджету в 97 тысяч рублей. Правда, открытых заседаний правительства в 2019 году было всего три.

Одними папками текущие нужды Смольного не ограничиваются. Городская администрация вновь надеется пополнить запас кофемашин. Закупка с максимальной стоимостью 92 тысячи рублей на три кофемашины опубликована 21 мая. В феврале Смольный уже пытался приобрести аппараты для обеспечения заряда бодрости, но тогда ни один поставщик не пожелал доставить чиновникам желаемое. Сейчас каждая кофемашина оценивается в 30 тысяч рублей, три месяца назад - в 25 тысяч. Если верить документации на обслуживание бытовой техники горадминистрации, в Смольном уже имеется 73 кофемашины.

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