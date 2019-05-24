В Заксобрании наградили петербургских фехтовальщиков

Депутаты петербургского Заксобрания 24 мая наградили фехтовальщиков Захара Козлова и Елену Петрову перед началом заседания комитета по законодательству.
За успехи в национальных и международных соревнованиях спортсменам вручили памятные кубки ЗакСа.
Председатель комитета Денис Четырбок отметил, что рапирист Козлов стал мастером спорта в 15 лет.
Сергей Еремеев
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