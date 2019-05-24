В ЗакСе предложили обязать нотариусов снимать на видео свою работу

Депутаты Заксобрания Петербурга Елена Рахова и Денис Четырбок разработали федеральную законодательную инициативу, обязывающую нотариусов снимать на видео процесс удостоверения сделок. Проект постановления был одобрен на заседании комитета по законодательству петербургского парламента 24 мая.

Авторы законопроекта указали в пояснительной записке, что инициатива была разработана после обращений граждан. Представлявший законопроект помощник Раховой Дмитрий Мухин отметил, что вести и хранить видеозаписи нотариусы должны будут за свой счет.

Единоросс Сергей Купченко уточнил, может ли участник сделки запросить у нотариуса видеозапись. Мухин ответил, что в законе это не прописано, но, по его мнению, такое право должно быть.

В случае принятия закон вступит в силу с 2021 года. Депутат от Партии роста Сергей Трохманенко предложил не затягивать и изменить дату вступления инициативы на более раннюю.

Сергей Еремеев

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