Рахова и Четырбок проверили законодательство Петербурга на наличие в нем "правительства"

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от «Единой России» Елена Рахова и Денис Четырбок нашли несколько региональных законов, в которых вместо понятия «Правительство Санкт-Петербурга» употребляется «Администрация Санкт-Петербурга». Парламентарии заявили, что это противоречит уставу города, и подготовили законопроект, устраняющий несоответствие.

Депутаты поддержали инициативу коллег на заседании комитета по законодательству 24 мая. Вопрос к документу возник только у Сергея Купченко. Он заявил, что ходят разговоры о том, что в Смольном «активно ведется работа по перенарезке» прав районных администраций и городских комитетов. Депутат уточнил у коллег, не стоит ли подождать с принятием законопроекта до сентябрьских выборов губернатора. Помощник Раховой Дмитрий Мухин ответил, что депутаты обязаны привести законодательство в соответствие с уставом.

Исправить предлагается законы о порядке заключения договоров, о порядке определения арендной платы за нежилые помещения, арендодателем которых является Петербург, о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории города, о дачном обслуживании льготников и об участии граждан в обеспечении правопорядка в Петербурге.

Кроме того, несколько региональных законов предложено признать утратившими силу как неактуальные.

Сергей Еремеев

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