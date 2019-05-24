Депутат ЗакСа Тугов уверен, что все профсоюзы входят в ФНПР

Депутат Заксобрания Петербурга от «Единой России» Дмитрий Тугов 24 мая представил на заседании парламентского комитета по законодательству поправку в закон о соглашениях социального партнерства. Он отметил, что инициатива разработана совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).

Эсер Александр Егоров уточнил, высказывались ли по поводу законопроекта другие профсоюзы, более независимые, чем ФНПР. Тугов ответил, что в ФНПР входят все профсоюзы, вне зависимости от направления.

Слово взял председатель комитета Денис Четырбок, отметивший, что все профсоюзы города парламентарии не опрашивали. Депутат Сергей Купченко в свою очередь уточнил, что члены независимых профсоюзов были приглашены на публичные слушания, но выдвигали слишком радикальные предложения, на которые парламент пойти не может. В частности, по словам Купченко, профсоюзники просили наделить их правом законодательной инициативы.

Согласно предложению Тугова, петербургских работодателей, не захотевших присоединиться к соглашениям социального партнерства, в ближайшем будущем могут включить в реестр. Этот документ будет опубликован в открытом доступе в интернете.

К формам социального партнерства относятся коллективные переговоры по подготовке или заключению проектов коллективных договоров и соглашений, взаимные консультации по вопросам трудовых отношений, участие работников или их представителей в управлении предприятием и процессе разрешения споров.

Сергей Еремеев

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