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11:38

Петербургские социологи проведут краудфандинговое исследование рейтинга «идеального губернатора»

фото ЗакС политика Петербургские социологи проведут краудфандинговое исследование рейтинга «идеального губернатора»

Группа социологов намерена узнать отношение петербуржцев к потенциальным кандидатам в губернаторы  и политическим партиям накануне сентябрьских выборов. Презентация проекта «Открытое мнение. Санкт-Петербург 2019» состоялась 24 мая.

Старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич отметила, что деньги на проект будут собраны на краудфандинговой платформе planeta.ru.

По словам исполнительного директора ЗАО «Решение» Владимира Сократилина, общественный сбор средств необходим, чтобы исключить манипуляции с результатами опроса. Он отметил, что социологам необходимо понять настроения в обществе перед выборами и составить портрет идеального кандидата.

– Информации о выборах в Петербурге не хватает. Все обмениваются слухами. Это вызов для социологов, – добавила Мацкевич.

По ее словам, бюджет проекта составляет 700 тысяч рублей. Сведения о сборе средств социологи пообещали публиковать в открытом доступе.

Смольный регулярно проводит опросы общественного мнения, но их результаты, как правило, не публикует, отметила старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко.

– Это вообще нонсенс, опросы проводятся на наши деньги. Жители в них участвуют, они имеют право знать, – заявила Протасенко.

По ее словам, вопросы, связанные с выборами в Петербурге проводит, в основном, ВЦИОМ, а местные социологи в этом «практически не задействованы».

Сергей Еремеев

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