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Новости

12:54

Навальный поставил под сомнение душевное здоровье Беглова

фото ЗакС политика Навальный поставил под сомнение душевное здоровье Беглова

В еженедельной авторской передаче на YouTube политик Алексей Навальный, отвечая на вопросы зрителей и слушателей, вернулся к теме одного из самых громких политических событий Петербурга текущего месяца: скандальному первомайскому шествию, на котором полиция стала применять силу, усмотрев "несанкционированный митинг внутри санкционированного шествия". Глава Фонда борьбы с коррупцией предположил, что врио губернатора Александр Беглов может испытывать серьезные проблемы с психикой, поскольку, по мнению Навального, не было ни малейшей причины сталкивать мирных граждан с людьми "в форме".

"Кампанию против Беглова нельзя не поддерживать. Люди получили разрешение на майскую демонстрацию, после чего Беглов дал команду полиции, полиция прибежала на первомайский праздник и начала их избивать. Вопрос - ты че, больной, что ли?", - с недоумением на лице воскликнул Навальный.

Политик также напомнил о том, что нужно "вышибить извращенцев" из муниципальных советов грядущей осенью, и в очередной раз рассказал о преимуществе своей стратегии "умного голосования", суть которой состоит в голосовании за самого сильного кандидата, не представляющего партию "Единая Россия" и не являющегося "замаскированным" под самовыдвиженца провластным кандидатом. Утверждается, что ближе к выборам избирателю на кандидатов, подходящих под эти критерии, укажет непосредственно сама команда Навального.

1 мая первомайское шествие, подчас с применением грубой физической силы, было разогнано правоохранителями. В центре города задержали 69 активистов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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14:21   viktorzinovev   viktorzinovev1989199cz24@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

14:20    
14:11 Если ты, прозападная мразь и тварь, на месте, значит, не разогнал.

14:11    
Беглов, если причастен, то молодец, что разогнал в Питере эту прозападную мразь! Душить их надо всегда и везде, нельзя давать этим тварям поднять головы!

13:59   Сомненьев  
Старым маразматиком легче управлять.
Вопрос: кто будет управлять?
Ответ: аферист и подонок Александр Иванович Вахмистров, быв. вице-губернатор по вопросам строительства, инициатор программы реновации, автор всех уплотнительных застроек в Петербурге, источник всех градостроительных скандалов и преступлений;
аферист и взяткодатель Олег Иванович Глущенко, глава скандальной строительной компании "Воен-в", фаворит программы реновации (как он туда попал?) с времен афериста А.И. Вахмистрова, уплотнительный застройщик (скандалы в кварталах 2А и 2Г Ульянки у парка Александрино, в сквере Подводников - квартал 43 Полюстрово (как он получил разрешения а строительство?));
Аферист Евгений Викторович Пригожин, в 1979 году был приговорен к условному сроку по статье "кража", в 1981 году отбывал тюремный срок в колонии-поселении, повар Путина и содержатель борделя платных комментаторов-путинистов. Имеет интересы в строительном "бизнесе", автор очередного намыва островов в Финском заливе.

13:36   Михаил  
Слышал что-то про "умное голосование", его же кроме самих работников Навального никто не оценил. Оппозиция и та даже не поддержала. Считай проект провалился, так и не начавшись.

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