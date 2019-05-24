Навальный поставил под сомнение душевное здоровье Беглова

В еженедельной авторской передаче на YouTube политик Алексей Навальный, отвечая на вопросы зрителей и слушателей, вернулся к теме одного из самых громких политических событий Петербурга текущего месяца: скандальному первомайскому шествию, на котором полиция стала применять силу, усмотрев "несанкционированный митинг внутри санкционированного шествия". Глава Фонда борьбы с коррупцией предположил, что врио губернатора Александр Беглов может испытывать серьезные проблемы с психикой, поскольку, по мнению Навального, не было ни малейшей причины сталкивать мирных граждан с людьми "в форме".

"Кампанию против Беглова нельзя не поддерживать. Люди получили разрешение на майскую демонстрацию, после чего Беглов дал команду полиции, полиция прибежала на первомайский праздник и начала их избивать. Вопрос - ты че, больной, что ли?", - с недоумением на лице воскликнул Навальный.

Политик также напомнил о том, что нужно "вышибить извращенцев" из муниципальных советов грядущей осенью, и в очередной раз рассказал о преимуществе своей стратегии "умного голосования", суть которой состоит в голосовании за самого сильного кандидата, не представляющего партию "Единая Россия" и не являющегося "замаскированным" под самовыдвиженца провластным кандидатом. Утверждается, что ближе к выборам избирателю на кандидатов, подходящих под эти критерии, укажет непосредственно сама команда Навального.

1 мая первомайское шествие, подчас с применением грубой физической силы, было разогнано правоохранителями. В центре города задержали 69 активистов.

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