Миронов осудил закрытие кафе, в котором бесплатно кормили пенсионеров

На защиту кафе "Добродомик", расположенного в Василеостровском районе и закрытого накануне, 23 мая, районной администрацией, встал бессменный лидер справедливороссов Сергей Миронов. Единомышленники Миронова, видные петербургские эсеры Марина Шишкина, Алексей Ковалев и Надежда Тихонова успели направить обращение к врио губернатора Александру Беглову, в котором просят чиновника вмешаться в ситуацию и позволить учреждению общественного питания возобновить работу. Кафе известно главным образом тем, что с 2018 года пожилые люди могут пообедать в нем бесплатно.

"Востребованность бесплатных обедов немало говорит о положении наших пенсионеров, для которых государство делает явно недостаточно. Тем более не надо мешать волонтерским проектам, не надо видеть в социальной инициативе политическую подоплеку. Я призываю петербургских чиновников умерить свой административный пыл", - высказался Миронов.

Формально владельцам кафе, симпатизирующим партии "Справедливая Россия", чиновники "перешли дорогу" под тем предлогом, что на здании "Добродомика" на Детской улице появилось граффити, к которому, по словам хозяев, они не имеют ни малейшего отношения.

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