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Новости

19:15

Смольный вложит 30 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры

фото ЗакС политика Смольный вложит 30 млрд рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится в начале июня, правительство Петербурга намерено подписать коммерческое соглашение с РЖД. Городской бюджет готов вложить 30 млрд рублей в развитие железнодорожной сети и инфраструктуры, о чем стало известно в ходе встречи врио губернатора Александра Беглова с муниципалами.

"Это предоставит нам возможность расширить сеть скоростного движения электричек, обеспечить замену вагонов, обустройство станций, остановочных пунктов. Отдельный вопрос - строительство путепроводов", - объявил чиновник, которого цитирует ТАСС.

Общая сумма вложения в развитие железнодорожного "хозяйства" - 88 млрд рублей.

Традиционный летний экономический форум на этот раз пройдет в течение трех дней - с 6 по 8 июня.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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20:14    
СТАНОК по печатанию денег поставили в СМОЛЬНОМ?

19:51   Кондрат  
За все жд дороги не скажу, но во всяком случае на станции 69 км я бы пару шпал заменил)
Совсем ржавенькие, уже не знаю, который год лежат.
За железкой нужно следить не меньше, чем за КАДами и шоссе.

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