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29 мая, 19:18

Доход заместителя главного бухгалтера ЗакСа составил 6,3 млн рублей

фото ЗакС политика Доход заместителя главного бухгалтера ЗакСа составил 6,3 млн рублей

Часть сотрудников Законодательного собрания Петербурга отчиталась о своих доходах за 2018 год. Наибольшую сумму в декларации указала заместитель главного бухгалтера Мариинского дворца Любовь Чернышева - 6,3 млн рублей.

Нынешний доход госслужащей почти в два раза больше дохода за прошлый отчетный период - тогда он составлял всего 3,3 млн рублей. Супруг Чернышевой также увеличил свой заработок: с 332 тысяч рублей до 3,5 млн рублей. Вероятно, рост их доходов объясняется продажей общей квартиры площадью 49,5 кв.м. Вместо этой жилплощади сотрудница ЗакСа стала обладательницей квадратных метров в коммунальной квартире. Кроме того, у нее есть еще две квартиры.

На втором месте по доходам среди отчитавшихся служащих аппарата парламента - начальник управления материально-технического обеспечения Алена Кукушкина, которую в прессе часто называют завхозом ЗакСа. Она отчиталась о 3,3 млн рублей, полученных за 2018 год. В 2017 году ее доход был на 100 тысяч меньше. В собственности у завхоза есть дом и земельный участок. Ее автомобиль Mitsubishi Pajero уже который год числится в угоне. Муж Кукушкиной заработал 1,8 млн рублей. Его Mitsubishi Pajero в порядке и все еще указан в собственности. Из недвижимости у него имеется участок площадью 35,3 тысячи кв.м, квартира и еще 1/3 часть другой квартиры (в прошлом отчете доля составляла 1/4). Кукушкина считается одной из самых верных соратниц спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Она строго следит за соблюдением установленных спикером правил в Мариинском дворце. Например, регулярно конфликтует с журналистами и посетителями ЗакСа, не соблюдающими, по ее мнению, дресс-код

Всего сведения о своих доходах предоставили 22 сотрудника Мариинского дворца. Главы аппарата ЗакСа Михаила Субботина среди них нет. 

Депутаты Законодательного собрания отчитались о своих доходах за 2018 год еще 18 апреля.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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29 мая, 20:21    
Хренасе, у завхоза участочек - 350 соток!

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