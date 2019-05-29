Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

29 мая, 20:11

Собчак в шутку выдвинула Варламова в "мэры" Петербурга

фото ЗакС политика Собчак в шутку выдвинула Варламова в "мэры" Петербурга

Экс-кандидат в президенты Ксения Собчак опубликовала в Instagram-аккаунте блогера Ильи Варламова шуточный пост о том, что он намерен выдвигаться в «мэры Санкт-Петербурга». Пост был опубликован 29 мая около 19:00 часов.

Позже Варламов в своих Twitter- и Instagram-аккаунтах опроверг информацию о выдвижении в руководители Петербурга. Блогер сообщил, что Собчак предложила ему игру: обменяться телефонами и опубликовать друг у друга посты в Instagram, которые позже нельзя удалить.

Варламов изменил сообщение под своей фотографией в социальной сети и извинился перед всеми, кто воспринял новость всерьез. Изначально текст гласил: "Если честно, в прошлый раз я побоялся, но теперь решился. Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах мэра Санкт-Петербурга. Кац возглавит мой штаб, и я рад что он меня уже поддержал".

Отметим, сейчас Кац ведет в Петербурге кампанию партии «Яблока» по муниципальным выборам. Варламов поддерживает кампанию на своем YouTube-канале. От партии «Яблоко» в выборах губернатора Петербурге намерен участвовать Борис Вишневский, однако окончательное решение о выдвижении кандидата партия примет по итогам праймериз. 

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


29 мая, 21:13    
Варламов лучше беглова.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
29 мая, 20:56 Арестованный Абызов уподобил СИЗО комфортабельной гостинице

29 мая, 20:21 Протоиерей Смирнов: Кому какое собачье дело до наших храмов?   3

29 мая, 20:11 Собчак в шутку выдвинула Варламова в "мэры" Петербурга   1

29 мая, 19:54 Карельские власти оплатят малоимущим покупку спутниковых тарелок   1

29 мая, 19:20 Активисты ЕдРа проверят безопасность дорог, ведущих к школам

29 мая, 19:18 Доход заместителя главного бухгалтера ЗакСа составил 6,3 млн рублей   1

29 мая, 18:59 Комитет по молодежной политике подал встречный иск к «Новому поколению»

29 мая, 18:57 Юрий Чайка призвал ужесточить закон об НКО-иноагентах   2

29 мая, 18:48 Профессор Соловей придумал, как поднять рейтинг Путина   3

29 мая, 18:12 Защитники Южно-Приморского парка добиваются референдума

29 мая, 18:07 Михаил Саакашвили вернулся на Украину   2

29 мая, 17:56 В Росгвардии назвали "адекватным ситуации" избиение зрителей хип-хоп фестиваля   2

29 мая, 17:47 Милонов высказался резко против идеи "отцовского капитала"

29 мая, 17:37 В Мурманской области украли железнодорожный мост

29 мая, 17:06 Лимонов считает, что ход расследования взрыва в Можайке специально замалчивают

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.