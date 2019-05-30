«Яблоко» подало в суд на Смольный и МВД из-за задержаний участников Первомая

В четверг, 30 мая, член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Кобринский подал в Смольнинский районный суд города административный иск на комитет по вопросам законности и региональное управление МВД. Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам «яблочник».

Он намерен признать незаконными действия сотрудников комитета и полиции во время первомайского шествия демократической оппозиции. В ходе массовых задержаний на Невском проспекте была разогнана в том числе и колонна «Яблока».

- Разгон произошел совершенно внезапно, беспричинно и в очень грубой форме, - заметил Кобринский.

В суде Кобринский будет представлять интересы своих однопартийцев Владимира Молодожени и Тимура Гедеванишвили, которые были заявителями согласованного шествия.

- Если суд признает действия властей и полиции незаконными, тогда уже каждый участник шествия будет иметь право на возмещение морального и материального вреда, - объяснил защитник.

Напомним, 1 мая согласованное шествие демократической оппозиции за свободные выборы фактически было сорвано полицией. По данным «ОВД-Инфо», в автозаки попали более 60 человек. Одной из задержанных в ходе разгона демонстрации силовики сломали плечо. Она обратилась с жалобой в Следственный комитет.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов позже заявил, что оппозиционеры принесли с собой на Первомай оскорбительные плакаты. Спикер городского Заксобрания и глава регионального отделения «Единой России» Вячеслав Макаров, в свою очередь, возмутился баннером «ЕдРо в помойное ведро», которое несли активисты. Макаров также призвал петербуржцев «трепетно» относиться к полиции, которая работала на Первомае.

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