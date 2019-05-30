Рассуждая о Бортко, Невзоров нарисовал портрет современного коммуниста-сталиниста

Комментируя выдвижение режиссера Владимира Бортко кандидатом в губернаторы Петербурга от партии КПРФ, публицист Александр Невзоров не удержался и в красках "живописал" то, какими ему видятся современные последователи идей Иосифа Сталина. Наблюдениями он поделился в авторской программе на "Эхе Москвы".

"Бортко - абсолютно откровенный, настоящий фанатик-сталинист. А нынешние фанатики-коммунисты - они ведь пострашнее тех, кто лично лизал сапожки Иосифу Виссарионовичу. Те всего боялись, а эти не так. Эти, они мало того, что успели срастись с попами и омракобеситься, они еще насмотрелись «Властелина колец». Вот там орки, гоблины, упыри так весело маршируют, очень успешно угрожают миру. Коммунисты никогда особой адекватностью не отличались и не всегда понимают, где документальное кино, а где кино художественное", - заметил Невзоров.

ЦК КПРФ одобрил выдвижение Бортко в качестве кандидата на предстоящих губернаторских выборах в Петербурге в начале апреля. Режиссер надеется, что ему удастся преодолеть муниципальный фильтр, потому что он "милый дедушка".

27 мая врио градоначальника Северной столицы Александр Беглов наконец сообщил о намерении поучаствовать в выбора. Аналогичное пожелание, помимо Бортко, выразили депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Михаил Амосов и общественник Красимир Врански.

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