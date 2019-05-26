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Новости

11:15

Бортко: Поскольку я считаюсь милым дедушкой, наверное, муниципальный фильтр пройду

фото ЗакС политика Бортко: Поскольку я считаюсь милым дедушкой, наверное, муниципальный фильтр пройду

Заявивший о своих губернаторских амбициях кинорежиссер-коммунист Владимир Бортко полагает, что ввиду своего устоявшегося амплуа "милого человека" сможет преодолеть муниципальный фильтр и полноценно побороться за пост градоначальника Северной столицы.

"Танго одному танцевать невозможно. Вокруг - одни единороссы. Или он [Александр Беглов] сам танцует, либо выберет из тех, кто ему удобен. Поскольку я считаюсь добрым милым дедушкой, наверное, муниципальный фильтр я пройду. А что им [единороссам] еще делать?", - поделился Бортко размышлениями с "Фонтанкой".

Накануне, напомним, врио Александр Беглов наконец сообщил о том, что собирается принять участие в выборах губернатора Петербурга. Аналогичное пожелание, помимо Бортко, выразили депутаты ЗакСа Борис Вишневский и Михаил Амосов и общественник Красимир Врански.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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15:26    
Мобильное голосование накрутит Брехлову сколько надо.

11:22    
Бортко в логике не откажешь, но даже пройдя фильтры, он на выборах займёт заслуженное второе место, набрав процентов 20 голосов! Если же Беглов в ближайшее время не допустит серьёзнейших ошибок, проколов, то победит с результатом в 55-60% в первом туре!

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