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10:10

Один депутат ЗакСа проголосовал против обсуждения назначения губернаторских выборов

фото ЗакС политика Один депутат ЗакСа проголосовал против обсуждения назначения губернаторских выборов

Законодательное собрание Петербурга в пятницу, 31 мая, объявит о проведении выборов 8 сентября.

Вопрос в повестку заседания был внесен председателем парламентского комитета по законодательству Денисом Четырбоком. Большинство депутатов проголосовали за озвученную им инициативу. Против был один человек, еще один воздержался.

Напомним, губернаторские выборы должны быть назначены не ранее, чем за 100 дней до даты проведения. 31 мая - первая возможная дата назначения. Ради объявления выборов в этот день пленарное заседание ЗакСа перенесли со среды на пятницу.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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10:29    
Этот пустозвон еще и председатель парламентского комитета по законодательству.

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