Одинокие матери Петербурга получат отсрочку оплаты детсада при задержке алиментов

Право задержать на три месяца оплату детского сада получат проживающие в Петербурге одинокие матери, которые не могут добиться своевременной уплаты алиментов. Соответствующую инициативу депутаты городского Заксобрания приняли в первом чтении в пятницу, 31 мая.

Автор законопроекта, лидер фракции “Единая Россия” Александр Тетердинко написал в пояснительной записке, что на разработку инициативы его вдохновила встреча врио губернатора Петербурга Александра Беглова с представительницами организации “Женский альянс”, на которой была поднята тема одиноких матерей.

Во время выступления в ЗакСе Тетердинко отметил, что инициатива защитит права и одиноких отцов, но, в основном, эта проблема касается женщин.

По его словам, в будущем период отсрочки может быть увеличен до 6 месяцев или даже года.

Сергей Еремеев

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