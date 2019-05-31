"Коммунисты России" 1 июня официально выдвинут Машковцева в губернаторы Петербурга

Петербургское отделение партии "Коммунисты России" проведет в субботу, 1 июня, конференцию по выдвижению своего кандидата в губернаторы Петербурга, сообщил ЗАКС.Ру член партии Михаил Машковцев.

Машковцев отметил, что этим кандидатом будет он.

О намерении выдвинуть его в губернаторы в партии говорили и раньше, но теперь пройдет официальное мероприятие с участием представителей Горизбиркома.

Отметим, что Машковцев уже имеет управленченский опыт. С 2000 по 2007 год он был губернатором Камчатской области.

Сергей Еремеев