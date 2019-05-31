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Новости

15:35

Депутат Васильев увидел в решении Беглова идти самовыдвиженцем просчеты политтехнологов

фото ЗакС политика Депутат Васильев увидел в решении Беглова идти самовыдвиженцем просчеты политтехнологов

Член фракции «Единая Россия» в петербургском Заксобрании Андрей Васильев считает, что решение идти на выборы губернатора самовыдвиженцем принадлежит не единороссу Александру Беглова, а его политконсультантам. В беседе с ЗАКС.Ру депутат назвал такую стратегию политтехнологов оскорбительной.

- Избиратели города Санкт-Петербурга – очень умные, мудрые люди. Они все видят. Все эти уловки я не знаю, на кого рассчитаны. Мне кажется, это происходит от невысокой квалификации политтехнологов, которым доверили заниматься выборами. Им кажется, что если выдвигаться таким образом, то результат будет лучше. Это не так. Это слабая квалификация политтехнологического штаба, - заявил Васильев.

Он отметил, что сам провел порядка десяти кампаний, в том числе успешных, и знает, о чем говорит.

- А они прочитали книжку девяностых годов и по ней действуют. Это оскорбляет меня как жителя города Санкт-Петербург, - отозвался Васильев о политтехнологах Беглова.

Про самого врио губернатора депутат сказал, что из него получится хороший глава города, так как за плечами у Беглова большой опыт работы.

- Он уже сегодня привнес то, чего не было в предыдущей администрации. Это взаимодействие с центром и получение средств на инфраструктуру Санкт-Петербурга от Москвы, - подчеркнул парламентарий. 

Напомним, Заксобрание на состоявшемся 31 мая заседании назначило дату губернаторских выборов на 8 сентября. Горизбирком начнет регистрацию кандидатов с 1 июня.

Накануне врио губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил, что намерен идти на выборы самовыдвиженцем.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:13    
17:08. Главное этих мразей раздавить, а с остальными проблемами справимся! От них надо Россию очистить, как Сталин, хоть и не до конца, очистил СССР от антисоветчиков всех мастей в 1937-1938 годах, что предопределило и разгром фашизма, и создало предпосылки превращения СССР в супер державу!

17:12    
16:19 Оно-то так, но если уменьшить масшатб картины, то видно, что Беглова "выбирают" коллеги Сказочного по дерибану: Вахмистров, Пригожин, Ротенберги, Тимченко.

17:08    
17:03 К сожалению, в путинской РФ этого достаточно для управления пятимиллионным городом.

17:03    
Беглов-наш губернатор! Буду за него голосовать только потому, что он ненавидит прозападную "пятую колонну"! И делает это совершенно открыто! Молодец!

16:19    
Ни каких просчётов. ЕдРо ему поможет пройти муниципальный фильтр, соберёт подписи и на счёт накидает. Избирком подписи браковать не будет и зарегистрирует его при любых неточностях в документах. Исполнительная власть устроит карусели и прочие фальсификации на выборах в его пользу. Это только для слабоумных, что Брехлов идёт самовыдвиженцем. Все чиновники правительства СПб будут на него "волонтёрить" в рабочее время, а все СМИИ будут бесплатно его пиарить, ежедневно печатать о  его подвигах статьи и делать вид, что пишут про ВРИО, а не про кандидата-самовыдвиженца.
При таком низком рейтинге и полном презрении петербуржцев, надо пулю себе в лоб пустить, а он баллотироваться собрался.

16:17    
А он от обосравшихся всепросравших едросов должен был выдвигаться?

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