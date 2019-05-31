В Петербурге официально дали старт губернаторской кампании

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 31 мая назначили дату губернаторских выборов на 8 сентября 2019 года.

Соответствующий проект постановления подготовил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он отметил, что в парламентском корпусе "большая концентрация кандидатов в губернаторы".

Один из них, лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский, призвал коллег сделать все, чтобы выборы были честными.

- Я хочу, чтобы будущий губернатор Петербурга уважал жителей, а не обманывал их. Чтобы он слушал их, а не отправлял в Удельный парк, - добавил Вишневский.

Депутат фракции Партия роста Максим Резник призвал петербуржцев участвовать в "умном голосовании" и отдать свои голоса "за любого, кроме Беглова".

Единоросс Андрей Анохин назвал точку зрения оппозиционеров наивной и укорил их в том, что они не видят ничего позитивного.

- Городу необходим грамотный менеджер, а не политический оракул, - заявил Анохин.

Алексей Ковалев из "Справедливой России" и Оксана Дмитриева из Партии роста напомнили о "муниципальном фильтре", благодаря которому список участников выборов фактически определяют Кремль и Смольный.

В заключительном слове Макаров заявил, что в результате выборов должен победить Петербург, и в очередной раз отметил, что у губернатора должна быть стратегия. Своих коллег он призвал к корректности.

- Выборы - это всегда выборы, есть победитель и проигравшие. Но как сделать так, чтобы мы встречались после выборов и смотрели друг другу в глаза также искренне, как смотрим сейчас? - задал риторический вопрос Макаров.

После этих слов спикер ЗакСа покинул пленарное заседание, оставив вместо себя своего зама - Сергея Соловьева. В пресс-службе парламента рассказали, что Макаров отбыл на накое мероприятие. Брифинг, аналогично, не состоится.

За принятие документа о назначении выборов проголосовали 48 депутатов. Двое были против.

О намерении участвовать в выборах уже заявили врио губернатора Петербурга, член партии “Единая Россия” Александр Беглов, режиссер и депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко, самовыдвиженец и депутат ЗакСа Михаил Амосов, лидер фракции “Яблоко” в петербургском парламенте Борис Вишневский, общественный активист Красимир Врански, бывший региональный омбудсмен Игорь Михайлов, представитель партии “Коммунисты России” Михаил Машковцев и бывший член этой партии Виктор Перов. О готовности пойти в губернаторы заявляла также лидер фракции Партия роста в ЗакСе Оксана Дмитриева, не допущенная до выборов в 2014 году.

Сергей Еремеев

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