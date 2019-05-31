"Во избежание поляризации настроений" Пулково временно избежал присвоения имени Достоевского

Главной причиной того, что петербургский аэропорт Пулково не попал в подписанный президентом указ о присвоении российским воздушным гаваням вторых имён - масштабная общественная дискуссия, развернувшаяся во время голосования, поделились в Общественной палате РФ. Аналогичная участь постигла и волгоградский Гумрак, оставшийся на время "безымянным".

"В адрес организаторов конкурса поступили обращения от общественных палат Петербурга и Волгограда с просьбой приостановить участие этих регионов в проекте во избежание поляризации общественных настроений в регионах. По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Петербург были временно выведены из проекта", - уточнили в Общественной палате.

Ожидается, что второй этап конкурса пройдет в 2019 году. Предположительно, в Пулково проведут тематическую выставку, представляющую собой экспозицию "по мотивам Федора Достоевского".

Присвоению Пулково имени-"аппендикса" воспротивились как обычные петербуржцы, так и депутаты и градозащитники. Последние обратились к временному градоначальнику Александру Беглову с просьбой не допустить появления у аэропорта ненужной приставки.