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17:20

"Во избежание поляризации настроений" Пулково временно избежал присвоения имени Достоевского

фото ЗакС политика "Во избежание поляризации настроений" Пулково временно избежал присвоения имени Достоевского

Главной причиной того, что петербургский аэропорт Пулково не попал в подписанный президентом указ о присвоении российским воздушным гаваням вторых имён - масштабная общественная дискуссия, развернувшаяся во время голосования, поделились в Общественной палате РФ. Аналогичная участь постигла и волгоградский Гумрак, оставшийся на время "безымянным".

"В адрес организаторов конкурса поступили обращения от общественных палат Петербурга и Волгограда с просьбой приостановить участие этих регионов в проекте во избежание поляризации общественных настроений в регионах. По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Петербург были временно выведены из проекта", - уточнили в Общественной палате.

Ожидается, что второй этап конкурса пройдет в 2019 году. Предположительно, в Пулково проведут тематическую выставку, представляющую собой экспозицию "по мотивам Федора Достоевского".

Присвоению Пулково имени-"аппендикса" воспротивились как обычные петербуржцы, так и депутаты и градозащитники. Последние обратились к временному градоначальнику Александру Беглову с просьбой не допустить появления у аэропорта ненужной приставки.

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17:38    
Если уж присваивать имя нашему аэропорту, то он должен носить имя Гр.Вас. Романова - 1-го секр. ОК КПСС, который его построил, создал мощнейший авиаотряд с сотней самолётов и тд. и тп. Всё остальное - циничное политиканство!

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