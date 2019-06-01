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12:29

«Коммунисты России» в Петербурге официально не выдвинули кандидата на должность губернатора

фото ЗакС политика «Коммунисты России» в Петербурге официально не выдвинули кандидата на должность губернатора

Петербургское отделение «Коммунистов России» провело конференцию по выдвижению кандидата в губернаторы «чисто технически». Об этом ЗАКС.Ру рассказал секретарь ЦК партии Михаил Машковцев.

По его словам, прибывший на конференцию представитель Горизбиркома пояснил, что после объявления выборов для проведения конференции партии должны пройти календарные сутки. Соответственно, решение с конференции будет законно только при проведении заседания со 2 июня.

«Коммунисты России» решили собраться в следующий раз в понедельник 3 числа, уточнил Машковцев. Он добавил, что предварительно партия одобрила его кандидатуру для выдвижения в губернаторы.

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