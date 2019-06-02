Лидер петербургской "Родины" и три муниципала хотят стать губернаторами Петербурга

Утром 2 июня в Горизбирком принесли документы на выдвижение в губернаторы Петербурга лидер местного отделения партии «Родина» Андрей Петров и трое муниципальных депутатов: Николай Заборский из Партии Прогресса, Владимир Козыро из Демократической партии России и Любовь Посняченко из Коммунистической партии социальной справедливости, передает «Фонтанка.ру».

Петров заявил, что собирается в рамках избирательной кампании продвигать развитие промышленности, поскольку он – один из руководителей композитного кластера Петербурга. Он подчеркнул, что намерен настаивать на технологическом перевооружении особых экономических зон, поскольку «сейчас они не сильно заполнены. Петров уже участвовал в выборах губернатора в 2014 году, но уступил Георгию Полтавченко.

Владимир Козыро оказался не готов раскрыть подробности своей программы и дал понять, что не собирается конкурировать непосредственно с врио губернатора Петербурга Алекcандром Бегловым. «А что с Бегловым конкурировать надо? Кто сказал, что он главный конкурент? Последнее слово за избирателем», - сказал Козыро.

Накануне документы на выдвижение в губернаторы подали еще пять человек: Беглов, глава МО Южно-Приморский Андрей Алескеров, экс-омбудсмен Петербурга Игорь Михайлов, глава исполкома ОНФ города Павел Созинов и глава межрайонного врачебно-физкультурного диспансера №1 Владимир Григорьев. Беглов подал документы еще до официального открытия Горизбиркома.

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