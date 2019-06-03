В Горизбиркоме не подтвердили факт выдвижения представителя Пиратской партии в губернаторы Петербурга

Вечером в понедельник, 3 июня, Пиратская партия России объявила, что их представитель Павел Рассудов выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения на участие в выборах губернатора Петербурга. «Пираты» прислали фотографии, на которых Рассудов стоит у входа в Городскую избирательную комиссию и сидит за столом вместе с ее членами.

В Горизбиркоме информацию о выдвижении кандидата не подтвердили. Пресс-секретарь комиссии Григорий Марголин в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что 3 июня рабочая группа вообще ни от кого не приняла документы.

- Пришел молодой человек, но он не стал выдвигаться, - сообщил Марголин. – Пообщайтесь с ним, думаю, будет вполне логично, если он сам объяснит, что он там делал. Но выдвижения не произошло.

Рассудов рассказал ЗАКС.Ру, что в Горизбиркоме у него приняли все документы и дали разрешение на открытие избирательного счета в банке.

- Возникли какие-то вопросы по документам о выдвижении, но я их все предоставил. Они их будут как-то рассматривать, я так понимаю. Я просто не юрист, и процедурные моменты мне тяжело комментировать, но пока все прошло ровно, - добавил «пират».

Незарегистрированная Пиратская партия появилась в России в 2009 году в рамках международного движения за реформу в области авторских прав и патентов. В Петербурге о партии практически ничего не было слышно последние четыре года, но весной 2019 года она активизировалась и включилась в кампанию за честные выборы. «Пираты» высказывались за проведение общеоппозиционных праймериз среди кандидатов в муниципальные депутаты.

UPD. 20-03. В Горизбиркоме сообщили, что рабочая группа приняла документы о выдвижении у Рассудова. Озвученную ранее информацию о том, что выдвижение не состоялось в ГИК назвали ошибкой.