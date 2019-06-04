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12:15

Перов подал документы в ГИК для выдвижения в кандидаты на пост губернатора

фото ЗакС политика Перов подал документы в ГИК для выдвижения в кандидаты на пост губернатора

Представитель «Партии социальной защиты» Виктор Перов 4 июня подал в Горизбирком документы для выдвижения в кандидаты на должность губернатора Петербурга, сообщил выдвиженец в разговоре с ЗАКС.Ру.

По словам Перова, сейчас в в ГИКе работает «самая дружелюбная комиссия за всю историю. Выдвиженец уточнил, что сейчас он открывает избирательный счет в банке.

Перов заявил о желании баллотироваться в губернаторы Петербурга в марте. Сейчас он представляет «Партию социальной защиты» - ее петербургское отделение зарегистрировано летом 2018 года. Ранее Перов был членом «Коммунистов России».

София Саттарова

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