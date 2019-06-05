В Петербурге окончательно приняли закон об увеличении жилплощади для бездомных

Законодательное собрание Петербурга 5 июня утвердило в третьем чтении закон, увеличивающих площадь жилых помещений, которые город обязан предоставлять лицам без определенного места жительства.

В настоящее время эти площади могут быть не более 6 квадратных метров. После вступления закона в силу метраж предоставляемого жилья должен быть не менее 6 кв. м.

Авторами законопроекта выступили единороссы Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Сергей Еремеев

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