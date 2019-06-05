Макаров выгнал с заседания ЗакСа "прилегшего на девушку" юношу

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров 5 июня во время заседания парламента приказал выгнать из зала одного из слушателей, вероятно, помощника кого-то из депутатов.
Макаров заметил, что сидевший в последнем ряду молодой человек "прилег на девушку".
Спикер в микрофон дал распоряжение охране вывести юношу из зала.
- Что это там за молодой человек прилег в кресле? Он устал? - возмутился Макаров.
Позже у "уставшего" молодого человека состоялся разговор в ротонде с охраной Мариинского дворца.
Ранее в ходе того же заседания Макаров повысил голос на работников технической группы, за то что те, по его словам, не в положенное по регламенту время записывали желающих выступить депутатов.
Сергей Еремеев
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