В борьбе оппозиции с Бегловым Врански не хватает "запасного плана"

Ранее заявивший о своих губернаторских амбициях лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански проанализировал политическую ситуацию, сложившуюся в городе перед активной фазой выборов.

В своем тексте он всецело поддерживает предложенный оппонентами действующей власти план голосования "за любого, кроме врио Беглова", признавая, что лучше этого пока ничего не придумано.

"Кто бы ни стал губернатором в таком случае - он будет лучше Беглова. Победа гражданского общества будет заключаться уже в том, что мы не дадим навязать себе губернатора, который нам не нужен", - пишет "общественник" у себя на странице в социальной сети.

Однако Врански кажется, что, возможно, на то и был властный расчет, что Смольный "припас" нечто неожиданное на случай своего неуспеха и что поэтому соперникам Беглова нужно придумать некий запасной ход.

"Надо понимать, что с той стороны тоже сидят не дураки, причем с миллиардным бюджетом. Они все просчитали, и мы уже играем по их правилам. Главное, что за нарушение закона, в том числе фальсификации на выборах, им ничего не будет", - предупредил активист.

Будучи пока не в силах предложить "план Б", лидер "Красивого Петербурга" пригласил к обуждению всех неравнодушных горожан.

"Неужели мы обречены на тлен, серость и бегловщину?, - грустно вопрошает Врански напоследок.

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