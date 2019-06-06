На задержанного во время Первомая петербургского фотографа составили протокол

Задержанный на первомайской демонстрации фотокорреспондент издания MR7 Георгий Марков 6 июня получил административный протокол в 28 отделе полиции, сообщил ЗАКС.Ру сам журналист. Ранее он жаловался в Следственный комитет на полицейских из-за превышения должностных полномочий и препятствование журналистской деятельности.

Маркову вменили нарушение порядка проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Ему грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ. В протоколе говорится, что журналист кричал вместе с протестующими «Путин – вор» и «Это наш город».

Корреспондент с этим не согласился. Он рассказал ЗАКС.Ру, что выполнял свою профессиональную работу и лозунгов не скандировал. На фотографиях момента задержания Маркова видно, что при нем была пресс-карта и нарукавник «Пресса».

После задержания его отправили сначала в полицейский отдел, а потом в Мариинскую больницу.

- Когда задерживали, меня били по ребрам, затылку, протерли мной асфальт, рука была в крови, и от задержания на руках оставались сильные кровоподтеки с синяками, - рассказал Марков.

Позже он обратился в Следственный комитет, приложив к жалобе бумаги, полученные в Мариинской больнице.

Напомним, 1 мая в центре Петербурга полиция задержала более 60 участников согласованного шествия демократической оппозиции за честные выборы. Одной из активисток при этом сломали плечо. Часть людей попали в автозаки за плакаты и лозунги, которые не понравились силовикам, другие – после того, как шествие колонн остановилось, чтобы потребовать освобождения задержанных.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов позже не стал отвечать на вопрос, не хочет ли он извиниться за произошедшее. Вместо этого он обвинил оппозиционеров в том, что те принесли на Первомай оскорбительные плакаты. Спикер петербургского Заксобрания, комментируя события 1 мая, похвалил полицию и заявил, что нужно трепетно относиться к ее работе.

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