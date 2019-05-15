«Мы услышали предвыборную программу»: Беглов отчитался в ЗакСе о будущих успехах

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 15 мая выступил в Законодательном собрании. Он представил депутатам Госдумы, регионального парламента и муниципальных образований ежегодный отчет о работе городского правительства. Сорок минут Беглов рассказывал о грядущих больших стройках и борьбе за улучшение жизни петербуржцев, пообещав новые станции метро, убранный зимой снег и 100-тысячные зарплаты для рабочих. Единороссов доклад впечатлил, а оппозиционеры возмутились, что вместо отчета они услышали предвыборную агитацию.

«Открытый» и «умный»

Выступление главы города в Большом зале Мариинского дворца было назначено на 11 часов. До этого депутаты ЗакСа 40 минут обсуждали вопросы повестки пленарного заседания. Журналистов попросили следить за этими дискуссиями по видеосвязи из соседнего зала. Двери во внутренний двор, куда обычно выходят курящие, закрыли. По этажам ходили сотрудники ФСО и службы безопасности Мариинского дворца. На улице на всякий случай поставили автобус ОМОНа. Александр Беглов готовился прочесть доклад об открытом, комфортном и социальном городе.

Его появление в Большом зале депутаты встретили недружно. Кто-то – в основном сидевшие в первом ряду единороссы и члены ЛДПР – поднялись со своих мест, но большинство остались сидеть.

- Речь пойдет не только о результатах нашей работы, но и о том, что еще предстоит сделать, - сразу же предупредил Беглов, поднявшись на трибуну.

Сперва он обозначил важнейшую задачу работы правительства Петербурга – рост качества жизни жителей города. Он уточнил, что о ней говорилось в майских указах президента России и в послании Владимира Путина к Федеральному собранию.

- Для решения этой задачи необходимо объединить усилия органов исполнительной, законодательной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций и горожан, - продолжил врио.

Правда, он тут же напомнил, что до 2026 года городу предстоит выплатить госдолг в размере 44 млрд рублей, а потому Петербургу нужно жить по средствам. Но это, по словам Беглова, не отменяет его обязательств перед горожанами.

На экранах по правую и левую руку временного губернатора менялись слайды, на которых были представлены цифры. Сначала сумма сокращенного Бегловым дефицита бюджета на 2018 год, затем бюджет прекрасного будущего – 1 трлн рублей. Помимо цифр, на экранах появлялись тезисы. «Комфортный город», «социальный город», «умный город», «открытый город» - все это основные направления развития Петербурга, обозначенные временным правительством Беглова.

Город спортсменов и пассажиров

Врио губернатора почти не отрывался от бумаг, по которым читал. Несколько раз он оговаривался или делал неправильные ударения. Например, сказал «дОсуг», а Фрунзенский радиус метрополитена назвал «Фрунзенским радио». Радиус он, кстати, снова пообещал ввести в эксплуатацию к сентябрю 2019 года. В январе 2020 года, по его словам, закончится проектирование линии скоростного трамвая от метро «Южная» до Колпино, а в 2022 году должны быть готовы станции Красносельско-Калининской линии метро.

Виноватой в плохой уборке Петербурга минувшей зимой Беглов назначил аномальную погоду, вспомнив и о недостатке финансирования необходимых работ. К следующему сезону он пообещал потратить 3 млрд рублей на 471 единицу снегоуборочной техники.

В будущем Петербурге Беглова 55% жителей занимается спортом, а во дворах открываются новые спортивные площадки. Рядом с ними строятся детские сады, школы и поликлиники. Среди этих объектов ходят представители городских властей, которые постоянно встречаются с горожанами.

К концу доклада некоторые депутаты даже не пытались демонстрировать интерес к доносящейся до них информации. Например, Виктор Сысоев из ЛДПР и член фракции Партии роста Максим Резник длительное время читали что-то в своих смартфонах и почти не поднимали на выступавшего градоначальника глаза. Резник пришел на пленарное заседание с бейджем «Умное голосование» на груди. Такие раздавали участникам последней петербургской встречи с Алексеем Навальным.

- Это типичный партхозактив эпохи позднего Советского Союза с необходимыми аплодисментами. Никто сказанного не запоминает, и все в этом зале знают, что ничего этого сделано не будет, - позже поделился Резник своими впечатлениями с ЗАКС.Ру.

Некоторые парламентарии, напротив, что-то увлеченно записывали на бумагу, пока докладчик зачитывал цифры и тезисы о светлом будущем петербуржцев. Среди конспектировавших - единороссы Алексей Макаров и Юлия Мартемьянова.

Оскорбительный Первомай

Каждой фракции городского парламента дали возможность задать докладчику по одному вопросу. Денис Четырбок из «Единой России» спросил о спортивной инфраструктуре, эсер Алексей Ковалев – о судьбе Конюшенного ведомства и парка на Смоленке, лидер фракции Партии роста Оксана Дмитриева поинтересовалась перспективами развития метрополитена. Беглов либо отвечал уклончиво, но позитивно, либо повторял уже озвученные тезисы.

Коммунистка Ольга Ходунова обратила внимание временного губернатора, что в своем докладе он ничего не сказал о городской промышленности. Беглов заверил ее, что в интересах города создавать высокотехнологичные и высокооплачиваемые рабочие места. Средняя зарплата для рабочих таких высокотехнологичных предприятий в Петербурге его мечты должна составить 100 тысяч рублей.

Лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский напомнил Беглову про недавний разгон полицией первомайского шествия за честные выборы, разрешение на которое демократические силы получили от Смольного.

- За то, что произошло, вы готовы принести извинения горожанам? – спросил депутат.

Беглов начал рассуждать об ответственности организаторов публичных акций перед участниками и новых гайд-парках, которые появились во время его руководства городом. После этого он высказался по существу, заявив, что 1 мая власти города предоставили возможность для проведения любых публичных акций, в том числе и шествия за честные выборы, участники которого, по его словам, принесли с собой оскорбительные лозунги.

- Я не понимаю, какие лозунги могут быть, если они оскорбляют любого человека. Это правильно? Кто дал право кому-либо оскорблять другого человека, любого, вне зависимости от его должности и положения? Почему-то об этом все молчат. Это не по-ленинградски, не по-петербуржски. Нам надо всем учиться вежливости, толерантности, взаимопониманию и демократии. Всем без исключения, - ответил Беглов.

Напомним, участники шествия сообщали, что до его начала полиция не пропустила несколько баннеров и плакатов. Среди них были баннеры с лозунгами «Петербург без Беглова и «Единой России» и «Люстрации близко». По ходу демонстрации одного из активистов задержали за плакат с надписью «Сказочный президент. Зачем его только из КГБ выпустили», других - за баннер «Путин не вечен».

Настроение Беглова подхватил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, поблагодаривший петербургских полицейских во главе с их новым начальником Романом Плугиным, тоже слушавшим доклад первого лица.

На своем традиционном брифинге Макаров в очередной раз заочно похвалил Беглова за наличие стратегии.

- Те задачи, которых он коснулся, - крупнейшие, стратегические задачи: цифровизация, «человек прежде всего», «умная политика» и «умная экономика», наверное. Мы поддерживаем все эти инициативы и будем делать все, чтобы законопроектная база соответствовала тем стратегическим задачам, которые есть, - отметил спикер.

«Просто предвыборные декларации»

В кулуарах восхищался выступлением Беглова и депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов. Парламентарий заявил журналистам, что ему как многодетному отцу было важно узнать, что градоначальник понимает проблему нехватки соцучреждений.

- Ну и очень приятно было услышать слова поддержки инициативы, которую я предлагал, еще когда был депутатом ЗакСа. Речь о туристическом сборе. Это естественная возможность увеличить доходы города за счет туристов. Это делает Рим и другие города. Тогда всякие-разные силы противостояли мне. Спасибо, Алекcандр Дмитриевич! Поддержал и согласовал этот вопрос с президентом, - добавил Милонов.

Неподалеку скучал его коллега и потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко. На вопрос корреспондента ЗАКС.Ру, какие впечатления у него остались от доклада, коммунист с досадой ответил, что услышал не то, чего ожидал.

- Это впечатление о том, что хотелось бы сделать. А мне хотелось бы услышать о том, что было, и оценку того, что было. Я ее, честно говоря, не услышал. О том, что будет, я слышу уже лет 50, что дальше будет хорошо, а потом еще лучше и лучше, - поделился Бортко.

Лидер петербургского отделения КПРФ и депутат ЗакСа Ольга Ходунова и вовсе сравнила выступление Беглова с обращением к избирателям.

- Мы услышали программу. Как мне кажется, она носит предвыборный характер. Он сказал то, что хочет слышать избиратель. Хотелось бы узнать источники финансирования – откуда мы возьмем тот триллион рублей, чтобы реализовать намеченное, - прокомментировала Ходунова.

Подобные мысли возникли и у «яблочника» Бориса Вишневского:

- Он не отчитывался, а просто произносил предвыборные декларации и показывал красивые картинки, которые ему нарисовали. Самое смешное – это про «открытый город». Какой «открытый город», если люди не могут свободно выйти на публичную акцию, если стало невозможно высказать свое мнение в целом ряде городских СМИ? Везде прославление Беглова и информационные помои в адрес оппозиции. На мой взгляд, доклад крайне слабый, и вообще он представляет из себя обычную предвыборную речь.

После выступления в ЗакСе Беглов направился на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Вечером пресс-служба Смольного отчиталась, что после переговоров Медведев пообещал поддержать городские власти в вопросе развития Пулковской обсерватории. Беглов до сих пор не объявил о намерении участвовать в губернаторских выборах.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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