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13:54

Беглов выступил за создание в Кронштадте особой экономической зоны

фото ЗакС политика Беглов выступил за создание в Кронштадте особой экономической зоны

Активно участвуя в ходе открывшегося 6 июня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), врио губернатора Александр Беглов предложил установить на территории Кронштадта специальный режим: создать особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, передает ТАСС.

Предполагается, что создание ОЭЗ "развяжет руки" инвесторам и предоставит им льготы, что отчасти поспособствует увеличению туристических потоков и, соответственно, развитию сферы услуг и малого бизнеса в целом. Таким образом, количество новых рабочих мест в городе-острове должно существенно увеличиться.

Свое предложение Беглов высказал в ходе диалога с министром экономического развития Максимом Орешкиным. Кроме того, речь зашла об актуальных инвестиционных проектах, напрямую касающихся Кронштадта: это восстановление Петровского дока, создание парка "Патриот" и музейного квартала "Балтийский центр морской истории и подводной археологии".

"Реализация этих проектов позволит Кронштадту через 5-7 лет войти в число красивейших городов-музеев Европы", - приводятся слова врио петербургского губернатора.



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