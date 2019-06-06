Вишневский обратился в прокуратуру в связи со сбором подписей за Беглова в школах

Получив от граждан видеозаписи, на которых видно, как в 107 гимназии старшеклассников вынуждают ставить подписи за выдвижение врио губернатора Александра Беглова, депутат петербургского парламента Борис Вишневский незамедлительно обратился с жалобами в городскую прокуратуру и Горизбирком.

"Дело в том, что это – классическое использование кандидатом преимуществ должностного или служебного положения. Между прочим, за использование преимуществ служебного положения снимают с выборов. Я, конечно, не так наивен, чтобы полагать, что Беглова за это снимут", - порассуждал "яблочник" у себя в Facebook.

Он также в очередной раз подивился тому, насколько слабого кандидата продвигает власть, если для его потенциального успеха на выборах требуется идти на такие сомнительные с правовой точки зрения ухищрения.

"Иначе они не умеют. Признаваясь тем самым в собственной слабости", - резюмировал Вишневский.

Ранее распространение получила запись того, как замдекана Санкт-Петербургской юридической академии аргументированно и настойчиво убеждает одного из студентов поставить подпись в поддержку Беглова.

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