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18:56

Вишневский обратился в прокуратуру в связи со сбором подписей за Беглова в школах

фото ЗакС политика Вишневский обратился в прокуратуру в связи со сбором подписей за Беглова в школах

Получив от граждан видеозаписи, на которых видно, как в 107 гимназии старшеклассников вынуждают ставить подписи за выдвижение врио губернатора Александра Беглова, депутат петербургского парламента Борис Вишневский незамедлительно обратился с жалобами в городскую прокуратуру и Горизбирком.

"Дело в том, что это – классическое использование кандидатом преимуществ должностного или служебного положения. Между прочим, за использование преимуществ служебного положения снимают с выборов. Я, конечно, не так наивен, чтобы полагать, что Беглова за это снимут", - порассуждал "яблочник" у себя в Facebook.

Он также в очередной раз подивился тому, насколько слабого кандидата продвигает власть, если для его потенциального успеха на выборах требуется идти на такие сомнительные с правовой точки зрения ухищрения.

"Иначе они не умеют. Признаваясь тем самым в собственной слабости", - резюмировал Вишневский.

Ранее распространение получила запись того, как замдекана Санкт-Петербургской юридической академии аргументированно и настойчиво убеждает одного из студентов поставить подпись в поддержку Беглова.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:14    
19-07,не гоже,молодой человек, вам на Вишневского жаловаться! Жена должна быть на стороне мужа! Не стыдно? Он вас устроил помощником, жалованье приличное дал. А, вы...?

21:11    
Зачем писать в прокуратуру, когда для таких дел у властей есть Дацик?!

20:26    
19:07 Идиот, ты уже второй год сюда пишешь "надо" и нихера не делаешь. Адрес прокуратуры не знаешь?

19:18    
19:07, Любимый прием жулика крикнуть "держи вора", но без такого подхода к жизни Вам было бы затруднительно трудоустроиться, или мои догадки безосновательны?

19:07    
Надо школам тоже обратиться в прокуратуру по поводу трудоустройства Вишневским родственников в помощники на зарплату за счёт бюджета.

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