Социолог Мария Мацкевич: Для Беглова отсутствие красноречия - не проблема

Cоциолог, научный сотрудник РАН Мария Мацкевич попыталась объяснить радиослушателям "Эха Петербурга" феномен неразговорчивости врио губернатора Александра Беглова и его ярко выраженной нелюбви к интервью. Первой причиной она назвала опыт 2018 года, когда многие чиновники прославились своими неудачными высказываниями, обидными для населения, и поплатились за это карьерой. Это, по ее мнению, стало отрезвляющим уроком для остальных, и теперь лишний раз без надобности госслужащие что-либо комментировать воздерживаются. Вторая причина - особенности психологии усредненного избирателя.

"В 1996 году, когда были дебаты между Собчаком и Яковлевым, понятно, на чьей стороне были все риторические преимущества. Тем не менее, кто в итоге выиграл и за кого проголосовали избиратели, мы тоже помним. Красноречие - не самое основное свойство, на которое ориентируется избиратель при принятии решений", - заметила ученый.

Кроме того, как ей кажется, нынешняя политическая ситуация в городе, создаваемая "под Беглова", не сулит ему каких-либо проблем из-за плохо поставленной речи или ее отсутствия.

"Как правило, избиратели очень плохо знают, каков Полтавченко, Матвиенко, Беглов лично. Они видят публичный образ, но даже этот образ говорит им меньше, чем ситуация в городе", - постулировала Мацкевич.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

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