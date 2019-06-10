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Новости

17:31

Суд освободил главу грозненского "Мемориала" Титиева по УДО

фото ЗакС политика Суд освободил главу грозненского "Мемориала" Титиева по УДО

Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении, передает «Мемориал». Решение вступит в силу через 10 дней.

Титиев подал документы на УДО 21 мая. В марте чеченский суд приговорил его к четырем годам колонии по обвинению в хранении наркотиков. Защита правозащитника и он сам утверждали, что никаких запрещенных веществ мужчина никогда не употреблял, поэтому дело кажется им наспех сфабрикованным. Глава республики Рамзан Кадыров известен своим неоднозначным отношением к борцам за права и свободы человека, а также представителям сексуальных меньшинств.

Освободить Титиева призывали и зарубежные правозащитники, и российские деятели культуры, и комиссар СПЧ Европы.

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18:34    
Даже в заголовке ложь. Освободили не правозащитника и не члена мемориала, а наркодельца. Читайте приговор. И сколько же сейчас стоит УДО по сравнению с доходами от наркобизнеса ?

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