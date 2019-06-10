Суд освободил главу грозненского "Мемориала" Титиева по УДО

Шалинский городской суд удовлетворил ходатайство главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева об условно-досрочном освобождении, передает «Мемориал». Решение вступит в силу через 10 дней.

Титиев подал документы на УДО 21 мая. В марте чеченский суд приговорил его к четырем годам колонии по обвинению в хранении наркотиков. Защита правозащитника и он сам утверждали, что никаких запрещенных веществ мужчина никогда не употреблял, поэтому дело кажется им наспех сфабрикованным. Глава республики Рамзан Кадыров известен своим неоднозначным отношением к борцам за права и свободы человека, а также представителям сексуальных меньшинств.

Освободить Титиева призывали и зарубежные правозащитники, и российские деятели культуры, и комиссар СПЧ Европы.