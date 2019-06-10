Москалькова: Большинство россиян негативно оценивают уровень соблюдения прав человека

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова признала, что повышение пенсионного возраста повлияло на мнение населения об общем уровне соблюдения прав человека в стране. Об этом сообщается в докладе омбудсмена по итогам 2018 года, передает ТАСС.

По данным Москальковой, доля респондентов, считающих, что уровень соблюдения прав человека в стране можно оценить скорее негативно, превысила количество людей, дающих положительную оценку, на 17%.

Омбудсмен отметила, что резонансным социально-политическим и экономическим событием 2018 года стало повышение пенсионного возраста. Первоначально планировалось повысить пенсионный возраст мужчинам на пять, а женщинам - на восемь лет. Это, по данным уполномоченного по права человека, "привело к всплеску протестных настроений".

По мнению Москальковой, президент в значительной степени выправил ситуацию свои вмешательством. Но "в совокупности со снижением доходов населения, повышением цен на товары и услуги, ростом долговой нагрузки на население, увеличением количества бедных и некоторыми другими факторами" пенсионная реформа отрицательно сказалась на общей оценке состояния прав человека, которую дали граждане России.

Напомним, Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство 3 октября 2018 года. Согласно им, возраст выхода на пенсию увеличивается с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин.

Ранее президент неоднократно заявлял, что не допустит повышения пенсионного возраста в России. Но после того, как в стране начались акции протеста против планов правительства провести "пенсионную реформу", Путин попросил народ отнестись к ужесточению законодательства "с понимаем".