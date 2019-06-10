Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

21:13

В Горизбирком подал документы еще один желающий стать губернатором Петербурга

фото ЗакС политика В Горизбирком подал документы еще один желающий стать губернатором Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила, что документы о выдвижении в губернаторы 10 июня подал еще один желающий занять кресло главы города - Владимир Кузнецов. 

Кандидат планирует участвовать в гонке как самовыдвиженец. Это значит, что кроме 155 подписей муниципальных депутатов в свою поддержку ему придется собрать еще 76 369 подписей петербуржцев.

Уже 22 кандидата подали документы в Горизбирком. В качестве самовыдвиженцев в выборах примут участие так же врио губернатора Александр Беглов, временно неработающий (как указано в справке ГИК) предприниматель Владислав Бузаров, лидер движения "Бездомный дольщик" Александр Головко, экс-омбудсмен Игорь Михайлов, главный редактор газеты "Трезвый Петроград", уличный художник Анатолий Обросков и представитель Пиратской партии Павел Рассудов. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:05 Врански пришел к Горизбиркому и сказал, что не будет участвовать в выборах

10:32 Дацик объединит усилия с потенциальным кандидатом в губернаторы Петербурга Перовым

7 июня, 10:49 Два предпринимателя подали документы на выдвижение в губернаторы Петербурга

6 июня, 18:56 Вишневский обратился в прокуратуру в связи со сбором подписей за Беглова в школах

6 июня, 17:26 Замдекана юридической академии подтвердил сбор подписей студентов за Беглова

6 июня, 14:08 Горизбирком расширил возможности кандидатов в губернаторы по сбору «муниципального фильтра»

6 июня, 11:21 Перов собрал две первые подписи для прохождения «муниципального фильтра»

5 июня, 19:20 ЗакС и «похороны надежд»

5 июня, 16:58 В борьбе оппозиции с Бегловым Врански не хватает "запасного плана"

5 июня, 15:13 Машковцев официально выдвинулся в губернаторы Петербурга

–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
22:42 "Я/МЫ Иван Голунов": Четвертый день пикетов в поддержку корреспондента "Медузы"   1

21:13 В Горизбирком подал документы еще один желающий стать губернатором Петербурга

20:29 Москалькова считает, что Голунова можно было отпустить под подписку о невыезде

20:16 Структура формирования бюджета Петербурга изменилась

19:45 "Движение демократического обновления" Амосова получило регистрацию в Минюсте

19:15 Москалькова: Большинство россиян негативно оценивают уровень соблюдения прав человека

19:09 Передовицу "Коммерсанта" о Голунове полиция в Петербурге назвала "средством агитации"

18:59 Московский суд отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на счетах Абызова   1

18:38 СМИ: Кремль хочет снизить градус недовольства из-за дела Голунова до "Прямой линии"   2

18:15 "Люди против ментовского беспредела": Шнуров поддержал Голунова стихами   2

17:58 Хинштейн: Дело Голунова передано из МВД в Следственный комитет по Москве

17:46 Суд по задержанной активистке «Весны» перенесли на 11 июня

17:45 Смольный одобрил строительство "сказочного" парка "Лукоморье" в Пушкине

17:35 Артем Лоскутов: В деле Голунова откатить назад проблематично   1

17:31 Суд освободил главу грозненского "Мемориала" Титиева по УДО   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.