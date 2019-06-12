Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12 июня, 23:53

Макаров объяснил, почему празднует День России, осуждая развал СССР

фото ЗакС политика Макаров объяснил, почему празднует День России, осуждая развал СССР

Председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров минимум дважды поздравил жителей города с Днем России: накануне 12 июня и в день праздника. При этом ранее спикер ЗакСа неоднократно сожалел о распаде СССР.

На вопрос ЗАКС.Ру, нет ли в этом противоречий, Макаров ответил, что нельзя диаметрально разводить принятие 12 июня 1990 года Декларации о суверенитете РСФСР и существование Советского Союза. По мнению председателя петербургского парламента, в начале девяностых годов XX века российский народ смог сплотиться и преодолеть последующий развал страны.

“В условиях “парада суверенитетов”, политической нестабильности и правового хаоса декларация стала основой для формирования нового государства, ответом на вызов времени и ожидания людей. Не будь ее, многонациональную Россию с сотнями населяющих ее народов, с десятками входящих в ее состав автономий, национальных республик могла ждать участь Советского Союза”, - передает слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

День России спикер Заксобрания назвал важнейшим праздником Родины.

“Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, “Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет”. Помнить об этом должен каждый гражданин нашей страны”, - добавил Макаров.

Напомним, 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Декларация, в частности, провозглашала приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательством СССР и утверждала необходимость существенного расширения прав отдельных субъектов Советской России.

С 1991 года 12 июня стал нерабочим днем, а в 1992 года Верховный Совет РФ издал постановление о праздновании “Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации”. Через шесть лет праздник переименовали в “День России”.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кого из самовыдвиженцев вы бы хотели поддержать своей подписью?

Александра Беглова
Игоря Михайлова
Павла Рассудова
Другого кандидата
Никого




Все новости:
12 июня, 23:53 Макаров объяснил, почему празднует День России, осуждая развал СССР

12 июня, 21:47 Навального отпустили из отдела полиции

12 июня, 20:04 На митинге в честь Дня России освистали губернатора Архангельской области   2

12 июня, 19:49 В Калининском районе состоялся народный сход за строительство нового роддома

12 июня, 19:19 У Гостиного двора потребовали "заняться" силовиками, преследовавшими Голунова   4

12 июня, 18:58 Члены ОНК проверяют условия, в которых находятся задержанные на московском марше   1

12 июня, 18:33 На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

12 июня, 18:18 В День России Twitter Медведева взломали хакеры

12 июня, 18:06 Участники форума "Свободные люди" выразили протест против разгона шествия в Москве   2

12 июня, 17:35 В честь Дня России Беглов вручил паспорта юным горожанам   1

12 июня, 17:16 Перед судом Навальный переночует в отделе полиции   4

12 июня, 17:05 Архангельским погорельцам предоставят временное жилье

12 июня, 16:52 Гудков о разгоне московского шествия: Отступили на шаг - оттолкнут на десять   5

12 июня, 16:27 На протестной акции в Москве задержали свыше 400 человек, среди них - журналисты   3

12 июня, 16:09 "Сказочный пудинг" на площади Ленина собрал несколько десятков петербуржцев   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.