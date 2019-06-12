Макаров объяснил, почему празднует День России, осуждая развал СССР

Председатель петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров минимум дважды поздравил жителей города с Днем России: накануне 12 июня и в день праздника. При этом ранее спикер ЗакСа неоднократно сожалел о распаде СССР.

На вопрос ЗАКС.Ру, нет ли в этом противоречий, Макаров ответил, что нельзя диаметрально разводить принятие 12 июня 1990 года Декларации о суверенитете РСФСР и существование Советского Союза. По мнению председателя петербургского парламента, в начале девяностых годов XX века российский народ смог сплотиться и преодолеть последующий развал страны.

“В условиях “парада суверенитетов”, политической нестабильности и правового хаоса декларация стала основой для формирования нового государства, ответом на вызов времени и ожидания людей. Не будь ее, многонациональную Россию с сотнями населяющих ее народов, с десятками входящих в ее состав автономий, национальных республик могла ждать участь Советского Союза”, - передает слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

День России спикер Заксобрания назвал важнейшим праздником Родины.

“Как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, “Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет”. Помнить об этом должен каждый гражданин нашей страны”, - добавил Макаров.

Напомним, 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. Декларация, в частности, провозглашала приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательством СССР и утверждала необходимость существенного расширения прав отдельных субъектов Советской России.

С 1991 года 12 июня стал нерабочим днем, а в 1992 года Верховный Совет РФ издал постановление о праздновании “Дня принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации”. Через шесть лет праздник переименовали в “День России”.

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