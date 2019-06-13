После обрушения одного из корпусов ИТМО решил за 14 млн проверить остальные

Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), где в феврале нынешнего года обрушился один из корпусов на улице Ломоносова, ищет подрядчиков на комплексное обследование технического состояния несущих конструкций зданий, а также грунта под ними, других своих корпусов. Соответствующий тендер стоимостью 14,5 млн рублей опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит изучить главный корпус здания вуза на Кронверкском проспекте, а также еще один на переулке Гривцова. Изыскания должны быть завершены к 1 октября 2019 года.

Напомним, второй корпус ИТМО на Ломоносова обрушился 16 февраля. В результате обвала перекрытий никто не пострадал. Причиной мог стать перегруз конструкций из-за нерасчитанного складирования строительных материалов, однако подрядчик ремонтных работ опроверг эту версию.