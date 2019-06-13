Путин сделал Медведева ответственным за искусственный интеллект

Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву разработать проект национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта (ИИ), информирует "Росбалт".

Наказ главы государства должен быть исполнен до 30 июля текущего года. Также правительству необходимо будет подготовить проекта указа президента об утверждении обозначенной стратегии.

Владимир Путин неоднократно заявляет о важности развития сферы искусственного интеллекта. Последний раз он сообщил, что тот, в чьих руках сконцентрирована данная "сила", способен стать "властелином мира".

Также 6 июня на ПМЭФ врио градоначальника Петербурга Александр Беглов подписал меморандум о создании в городе научно-образовательного центра "Искусственный интеллект в промышленности".

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