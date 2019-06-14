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Новости

12:40

Первые жители ДНР и ЛНР получили паспорта РФ

фото ЗакС политика Первые жители ДНР и ЛНР получили паспорта РФ

Первые 60 человек, проживающих на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, получили российские паспорта, оформленные по упрощенной схеме, информирует ТАСС.

Церемония по данному случаю прошла в одном из центров по вопросам миграции, который был открыт МВД в Ростовской области. Всего на границе региона открыто два пункта выдачи паспортов: один расположен в Неклиновском районе для граждан ДНР, другой - в Новошахтинске для жителей ЛНР.

Напомним, Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России для жителей обеих самопровозглашенных республик 24 апреля. Вскоре в Белгородской и Ростовской областях открылись первые специализированные пункты. 

Украинское правительство объявило вне закона и не признало российские паспорта, которые Кремль начал выдавать жителям сепаратистских регионов юго-востока Украины.

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15:24    
14:47. Донбасс всегда отличался высоким образованием специалистов и высокой квалификацией рабочих!!! А за последние 5 лет многие граждане приобрели ещё и опыт боевых действий! Такие России очень нужны! Тем более они патриоты России, а не как некоторые россияне - американские подстилки, любители евро"ценностей" - нарко и порномерзостей!

14:47    
12:52 Качество этих опаспортаченных детей лейтенанта Шмидта, как у тебя - никакое.

14:44    
Теперь эту сволочь будут гонять УИКам. Понятно, в чью пользу.

13:06    
еще партия нахлебников-бездельников на наши шеи

12:52    
15 тысяч комплектов документов на получение российского гражданства от жителей ДНР и ЛНР находятся уже на проверке в РФ! В огромных же очередях в народных республиках на сдачу документов стоят миллионы желающих стать гражданами России! Россия за счёт мудрого решения Путина и ходатайства Суркова нарастит трудовые и мобилизационные резервы и решит демографическую проблему!!! Нас россиян скоро будет 150 миллионов! Мощь!!!

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