МАК опубликовал предварительный отчет о крушении SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет представил общественности предварительный доклад о крушении самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшего 5 мая в московском аэропорту Шереметьево.

В докладе приводятся расшифровки бортовых и иных средств контроля, видеосъемка, полученные результаты ряда экспертиз.

В частности, отмечается, что командир самолета, несмотря на возникшие проблемы со связью и переход на ручное управление, оценивал ситуацию как штатную.

"В 15:12:32 КВС [командир воздушного судна] объяснил старшему бортпроводнику, что самолет возвращается, при этом обратил внимание: "Не аварийное, ничего, просто возвращаемся", - говорится в отчете МАК.

После диспетчер в аэропорту дал указание снизить самолету высоту до 900 метров.

"На запрос диспетчера: "...какая-нибудь помощь необходима будет?" экипаж ответил: "Нет, пока все нормально, штатно", - следует далее из доклада.

На уточняющий запрос диспетчера экипаж ответил, что имеются проблемы со связью и потеряно автоматическое управление самолетом.

Также в докладе указано, что после того, как в лайнер попала молния, у него отключился автопилот, в связи с чем и была потеряна связь с "землей".

Напомним, вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск борт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку в Шереметьево через некоторое время после взлета. При посадке самолет охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

В Следственном комитете выдвинули предварительные версии катастрофы: недостаточная квалификация пилотов и диспетчеров, техническая неисправность борта либо неблагоприятные метеоусловия.