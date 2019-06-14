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17:56

Желающий управлять Петербургом член "РОТ Фронта" подал документы в Горизбирком

фото ЗакС политика Желающий управлять Петербургом член "РОТ Фронта" подал документы в Горизбирком

Еще один политик, готовый баллотироваться на пост петербургского губернатора, подал документы в Горизбирком, говорится в микроблоге, ведущемся сотрудниками учреждения. Это представитель "левой" партии "Российский Объединенный Трудовой Фронт" Василий Феликсович Соловьев, общедоступная информация о котором в интернете практически отсутствует.

Таким образом, Соловьев стал 24 претендентом на высшую городскую должность, чьи документы принял ГИК. Желающие выдвинуться в губернаторы могут сделать это таким же способом до конца июня.

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