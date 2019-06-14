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20:55

У ТЦ "Галерея" пикетировали за свободу всех незаконно осужденных

фото ЗакС политика У ТЦ "Галерея" пикетировали за свободу всех незаконно осужденных

Возле Московского вокзала и торгового центра "Галерея" 14 июня прошел одиночный пикет, целью которого было привлечь внимание прохожих к проблеме несовершенства отечественного правосудия. В течение часа друг друга сменили двое мужчин, демонстрируя плакаты различного содержания.

Среди надписей на них выделялись такие, как: "Власть РФ - не будь моральным уродом, прислушайся к народу. Закону - да! Силовым разгонам - нет! Сажайте деревья, а не активистов и журналистов", "За любого, кроме Беглова!", "Освободим Петербург от единороссов" и "Подкидывание наркотиков - методика режима".

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Один из участников пикета - получивший известность своими эксцентричными майскими акциями у колоннады Гостиного двора Вадим Казак. Помимо демонстрации транспарантов он выкрикивал политические речи, чем вызвал внимание полицейских, проверивших у него документы. В речах он упоминал резонансное дело Ивана Голунова - журналиста, которому подбросили наркотики и уголовное дело против которого, вызвавшее международный скандал, было закрыто за считаные дни.

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Фотографии: ВК-паблик "Кирпич"



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