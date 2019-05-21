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20:40

На Невском проспекте прошла акция «Петербург против пенсионной реформы, а Беглов - за!»

фото ЗакС политика На Невском проспекте прошла акция «Петербург против пенсионной реформы, а Беглов - за!»

На Невском проспекте прошла акция «Петербург против пенсионной реформы, а Беглов - за!». Активисты устроили серию одиночных пикетов 21 мая у Гостиного двора.

Организатор акции - представитель арт-группы «Свободная Русь» Вадим Казак. Также в серии пикетов участвовали сторонники «Левого фронта». Собравшиеся призывали отменить повышение пенсионного возраста, не поддерживать на выборах врио губернатора Александра Беглова, голосовать за любого оппозиционного кандидата и прекратить кампанию против депутата Максима Резника.

Вокруг активистов собрались прохожие: некоторые сразу уходили, часть осталась слушать выступавших. В среднем пикетирующие собрали около 10 зрителей.

Организатор Казак закончил акцию перфомансом, изобразив российский народ на коленях с оковами. Он зачитал стихотворение о том, что народ России начинает действовать, «когда совсем припрет». Сейчас же как раз и «приперло», заявил Казак. Закончив читать стихотворение, он разорвал цепи и встал с колен.

Также Казак анонсировал проведение перфоманса «Экскурсии по дворцам друзей Беглова». Детали своей задумки он не раскрыл.

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София Саттарова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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21:06    
Подорвано психическое здоровье, но зачем об этом знать всем ? Если Офии С.,ЗАКСу и его хозяевам так интересны неадекваты - сходите на экскурсию в Скворцова-Степанова. Мы не студенты мединститута на практике в психбольнице.

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