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10:11

"Другая Россия" проведет на площади Ленина митинг против свалки в Шиесе

фото ЗакС политика "Другая Россия" проведет на площади Ленина митинг против свалки в Шиесе

Незарегистрированной партии "Другая Россия" администрация Калининского района согласовала митинг против строительства мусорного полигона близ станции Шиес в Архангельской области. Мероприятие пройдет 18 июня на площади Ленина.

"Мы намерены выразить солидарность с жителями Архангельска, Северодвинска и Коми, подвергающимся преследованиям за участие в протестах, среди них - активист северодвинского отделения партии "Другая Россия" Валерий Шептухин. Защита Шиеса - дело не только Архангельской области, но и всей страны. Шиес - не помойка!", - манифестируют организаторы митинга.

Жители Архангельской области препятствуют завозу подмосковного мусора на железнодорожную станцию Шиес в течение уже нескольких месяцев в ежедневном режиме. Обитатели соседней республики Коми тоже недовольны перспективой появления полигона.

На площадке, где периодически возобновляется стройка, протестующие периодически сталкиваются с агрессией со стороны как охранников ЧОП, так и дежурящих на месте правоохранителей.

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