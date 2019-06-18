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18 июня, 16:35

Волонтеры будут помогать избирателям-инвалидам на выборах губернатора

фото ЗакС политика Волонтеры будут помогать избирателям-инвалидам на выборах губернатора

На выборах губернатора Петербурга избирателям с ограниченными возможностями будут помогать волонтеры. Соответствующее решение принято 18 июня на заседании Горизбиркома, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Общественные организации для набора из них волонтеров предложил комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Это Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Ассоциация студенческих волонтерских центров при Студенческом совете Санкт-Петербурга. 

Согласно документу, добровольцы могут помогать не только людям с ограниченными возможностями, но и пожилым людям, временно нетрудоспособным гражданам и другим маломобильным группам населения. Обучением добровольцев будут заниматься территориальные избирательные комиссии. При этом, с волонтерами будут заключать гражданско-правовой договор о безвозмездной помощи.

Против решения выступили несколько членов ГИК с правом решающего голоса. В частности, Николай Левшин от «Коммунистической партии Российской Федерации». Он отметил, что необходимость заключения договора неясна. Договор делает волонтеров подчиненными председателю комиссии, а помогать избирателям имеют право только другие независимые избиратели, уточнил Левшин.

- Как следует из памятки, эти волонтеры, находясь в подчинении непосредственно председателя комиссии, имеют право и расписываться за избирателя, и получать бюллетень, и даже заходить в кабинку в случаях установленных законом, который вообще не предусматривает их участия в выборах. Поэтому я не могу при таких обстоятельствах поддержать решение, - заявил член ГИК от коммунистов.

Его поддержал член комиссии от «Партии Роста» Алексей Березин. По его словам, никакого официального оформления волонтеров в России не производится и непонятно, зачем вводить волонтеров в прямое подчинение председателю комиссии. Однако, это решение не противоречит законодательству, добавил Березин.

Большинство членов Горизбиркома проголосовало за документ. Воздержались от голосования за проект Левшин, Березин, представитель «Справедливой России» Екатерина Фесик и представитель «Яблока» Ольга Покровская. 

После окончания заседания Горизбиркома его председатель Виктор Миненко и представители «Волонтеров Победы» с Ассоциацией студенческих волонтерных центров подписали соглашение о сотрудничестве. Представители волонтерских организаций вместе с председателем комитета по молодежной политике Юлией Аблец с самого начала присутствовали на заседании ГИКа. 

София Саттарова


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