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10:27

Макаров объявил о прекращении полномочий скончавшегося депутата Зеленкова

фото ЗакС политика Макаров объявил о прекращении полномочий скончавшегося депутата Зеленкова

Спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров 19 июня в начале заседания регионального парламента объявил о прекращении полномочий депутата ЗакСа Павла Зеленкова в связи с его смертью.

Перед началом заседания парламентарии почтили память Зеленкова и бывшего директора «Водоканала» Феликса Кармазинова минутой молчания. Вопрос о назначении довыборов в ЗакС в повестку не вносился.

Павел Зеленков умер на 51-м году жизни. Он был членом бюджетно-финансового комитета и комиссии по устройству государственной власти, автором 15 законодательных инициатив. Пока решать проблемы избирателей в Московском районе вместо него собирается депутат Госдумы Виталий Милонов.

Сергей Еремеев


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