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19:19

Беглов пригрозил наказанием бюджетникам, навязывающим Единую карту петербуржца

фото ЗакС политика Беглов пригрозил наказанием бюджетникам, навязывающим Единую карту петербуржца

Врио губернатора Александр Беглов, накануне, 18 июня начавший пользоваться многофункциональной Единой картой петербуржца и похваливший ее достоинства, обеспокоился сведениями о том, что якобы в городе имеет место навязывание ее гражданам. Такой вывод чиновник сделал из комментариев, прочитанных на собственной странице "ВКонтакте", и выступил с протестом против возможных попыток принудить людей пользоваться новшеством.

"Заставлять человека получать карту - я это расцениваю как неуважение к человеку. Поэтому я запрещаю, в первую очередь в бюджетных организациях, заставлять кого-либо пользоваться картой. Будут такие случаи - напишите в сообщении, будем разбираться", - гласит его новый пост на "стене".

По словам Беглова, единственная цель, которую преследовал город при разработке и внедрении карты - это повышение бытового комфорта.

Единой картой петербуржца можно оплачивать покупки в магазинах, медицинские услуги, проезд в общественном транспорте. Можно также получать на нее зарплату и пенсию и пользоваться ей как полноценным документом, удостоверяющим личность.


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