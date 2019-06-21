У Мариинского дворца потребовали радикальных реформ

Утром 21 июня у здания Законодательного собрания состоялся одиночный пикет с требованием радикальных реформ.

Его участник Олег Михайлец заявил ЗАКС.Ру, что уже неделю голодает, добиваясь изменений в стране. Он требует, в частности, "прекращения войны с Украиной и сокращения армии чиновников".

- Просто достало на это все смотреть, - добавил гражданин.

По словам Михайлеца, он не состоит ни в каких политических организациях, а по убеждениям социал-демократ и симпатизирует северо-европейскому социализму.

Сергей Еремеев