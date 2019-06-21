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12:32

Пикеты в поддержку сестер Хачатурян прошли в Петербурге

фото ЗакС политика Пикеты в поддержку сестер Хачатурян прошли в Петербурге

В центре Петербурга состоялись одиночные пикеты с требованием освободить сестер Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян. Акцию провела организация «Ревальтернатива».

«На повестке дня дело сестер Хачатурян, которым предъявлено обвинение в убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Им светит до 20 лет лишения свободы. Если кто еще не в теме - сестер избивал, унижал, насиловал на протяжении многих лет собственный отец, которого они и убили. Чем эта дикая история отличается от тех, что происходили сотни лет назад?» - говорится в заявлении организации, распространенном в соцсетях.

Отметим, что о готовности провести акции в поддержку сестер заявили и другие левые, феминистские и общественные организации Петербурга.

Напомним, летом 2018 года в Москве три сестры убили своего отца Михаила Хачатуряна, объяснив позже, что он несколько лет издевался над ними и принуждений к действиям сексуального характера. Их задержали 27 июля, а 2 августа взяли под арест. Через два месяца их выпустили из СИЗО. Защита девушек считает случившееся необходимой самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

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